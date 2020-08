Al largo di Celle Ligure oggi il corpo di un uomo senza vita è stato ripescato in mare dalla Capitaneria di porto di Savona. Il cadavere è stato avvistato al largo ed Immediato è scattato l’intervento della Capitaneria di Porto di Savona. L’uomo, sulla trentina, non aveva documenti su di sé e per ora è mistero sulla sua identità.

Correlati