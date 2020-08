La Confartigianato della provincia di Imperia è a disposizione delle imprese per fornire informazioni e assistenza in merito ai due bandi su sanificazione e digitalizzazione approvati nel corso dell’ultima seduta della giunta regionale. Nel complesso vengono stanziati 7,2 milioni di euro a fondo perduto, risorse rientranti nell’azione 3.1.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020 e di cui possono beneficiare anche quelle categorie professionali che, in occasione della prima edizione dei bandi, non avevano potuto partecipare per regole europee precedenti all’emergenza Covid-19.

I contributi andranno a sostenere interventi utili al miglioramento della digitalizzazione dell’attività o all’adeguamento del processo produttivo nell’ambito delle misure di sicurezza anti-Covid. Le domande devono essere redatte online dal 22 al 25 settembre 2020. La procedura sarà disponibile in modalità off-line a partire dal 10 settembre 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524510.

