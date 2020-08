In attesa di riprendere il lavoro al campo ‘Ciccio Ozenda’, l’Ospedaletti ufficializza un nuovo rinforzo tra i pali. Arriva in orange, in prestito dalla Sanremese, il portiere classe 2001 Michele Brizio. Per lui si tratta di un ritorno, ha già vestito la maglia dell’Ospedaletti prima di passare nel settore giovanile della Sanremese dove ha compiuto la scalata dagli Allievi alla prima squadra. Lo scorso anno ha collezionato alcune presenze con la Juniores biancoazzurra, oltre a essere aggregato per gran parte della stagione con la rosa impegnata nel campionato di Serie D.

“All’Ospedaletti mi sento a casa anche per tutto ciò che ho già vissuto con questa maglia, sono felice di essere tornato – ha dichiarato Michele Brizio al momento della firma – per la prossima stagione il mio obiettivo è di fare bene e togliermi qualche soddisfazione. Non vedo l’ora di iniziare”.