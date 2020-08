“La prima settimana di agosto è iniziata coi migliori auspici per il proseguimento della stagione turistica in Liguria. Infatti non solo abbiamo il nuovo ponte, Genova San Giorgio, aperto da ieri sera e che permette a chi percorre la A7 verso Genova di proseguire in direzione Ponente, ma anche sulla A10 sono finalmente scomparsi la maggior parte dei cantieri che tanto ci hanno penalizzato in queste ultime settimane”.

Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino sottolineando quindi che “sulla direttrice riviera di ponente/Piemonte/Lombardia il traffico risulta piuttosto scorrevole e quindi chi desidera venire a trascorrere le vacanze in Liguria può farlo senza avere timore di restare imbottigliato per ore in coda in autostrada”.