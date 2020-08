I concorrenti di Area Sanremo al Festival 2021 restano due e non salgono a tre come era negli accordi presi con la Rai. Il Comune vuole un “risarcimento” del danno. L’offerta è un “concambio” di visibilità: una puntata speciale di Linea Blu, che farà un focus sul Santuario Pelagos, su balenottere, capodogli e delfini che passano al largo di Sanremo ed uno special dedicato al Premio Tenco 2020, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

