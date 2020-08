Da venerdì 7 agosto entra in servizio l’Intercity Milano-Ventimiglia e viceversa che sostituirà la coppia di Thello 144 e 145 mantenendo simili tracce orarie. Sempre da venerdì ci sarà il nuovo collegamento Intercity tra Torino Porta Nuova e Ventimiglia e viceversa via Asti-Alessandria-Genova. La sera si colma il vuoto di treni per il ponente alle 20.15 consentendo la coincidenza a Genova con il Frecciarossa da Venezia. Prima bisognava attendere a Genova quasi due ore, ora circa mezz’ora, come riporta “La Stampa”.

