· 3 famigliari di caso confermato (rientro da Parigi) ASL 1, Pigna. Tutti lavorano in un ristorante ora chiuso, in corso attività ed indagini epidemiologiche.

Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi. Oggi i 7 casi positivi si riferiscono a:

Coronavirus, 3 casi a Pigna: in corso attività ed indagini epidemiologiche