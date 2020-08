L’ASD Taggia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con il calciatore Matteo Minghinelli.

Il difensore, classe 88, resta per la terza stagione in giallorosso, in passato ha vestito le maglie di Sanremese, Ventimiglia ed Imperia. Il Presidente Ghu e tutta la Dirigenza sono felici per questa riconferma ed augurano al ragazzo le migliori fortune possibili.

