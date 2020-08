Sarà obbligatorio indossare la mascherina, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, in tutta l’area in cui si svolgerà “La Giornata Commerciale del Ribasso”, in programma a Bordighera domenica 9 agosto; la disposizione è compresa nell’ordinanza firmata oggi dal Comandante della Polizia Locale, Attilio Satta.

“Sebbene la fase di maggior emergenza sia superata, non possiamo dimenticare che lo scenario sanitario è comunque fluido e strettamente legato al comportamento di ciascuno. La Giornata Commerciale del Ribasso è tradizionalmente un appuntamento di grande richiamo, nel corso del quale mantenere la distanza interpersonale può risultare davvero difficile: ecco perché indossare la mascherina è un comportamento di prevenzione dovuto, che tutela i cittadini, gli ospiti e tutti gli operatori che parteciperanno alla manifestazione, cui auguro grande successo.” ha commentato il Sindaco Ingenito. ​