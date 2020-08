A Ventimiglia un gruppo di persone ha protestato contro l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini, esponendo cartelli e striscioni con la scritta “Salvini non ti vogliamo” ed è stato rimbeccato da un folto gruppo di leghisti. Sul posto è arrivato il Reparto Mobile inviato dalla Questura. “Ringrazio i venti figli di papà, se vogliono gli immigrati possono ospitarli a casa loro. Pagate voi con le vostre palanche – ha detto Salvini – Avete perso, sfigatelli, avete perso. Serve l’educazione civica a scuola e magari serve anche un annetto di servizio militare per imparare convivenza, ordine,regole, disciplina, rispetto e solidarietà”.

