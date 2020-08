Matteo Salvini ha aperto la campagna elettorale per le regionali a Ventimiglia nei video il suo intervento. Presenti alcuni contestatori che hanno fischiato tutto l’intervento numerosi i cittadini presenti nullo il distanziamento sociale e scarso uso di mascherine.

Ventimiglia Matteo Salvini apre la campagna elettorale della Lega per le Regionali FOTO E Video