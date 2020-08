Venerdì scorso è rientrato da Parigi, dove vive e lavora, un familiare dei gestori dell’Osteria Martini di Pigna. Nei giorni successivi si è rivelato, suo malgrado, positivo al Covid 19.

La situazione è stata subito affidata al monitoraggio della ASL 1 che si è premurata di fare il tampone al soggetto sintomatico e di rilevare i nominativi delle persone che hanno avuto contatti con lui: oggi stesso, tali persone faranno il tampone, pur non avendo accusato sintomo alcuno.

Le attività di ristorazione dell’Osteria Martini e del B&B Via col Tempo sono temporaneamente sospese a titolo precauzionale: è doverosa la quarantena, superata la quale, se non ci saranno altri casi, si procederà alle debite disinfezioni e alla riapertura degli esercizi.

La realtà della pandemia, finora lontana dal nostro abituale vivere, mostra la propria capacità di insinuarsi a causa di spostamenti umani da luoghi lontani di provenienza: la cosiddetta convivenza col virus sta mostrando il suo volto e ci insegna a non abbassare la guardia e a rispettare le direttive precauzionali.

Tutta la solidarietà possibile alla famiglia Martini giunga da chi scrive e dalla comunità di Pigna.

Pia Viale

