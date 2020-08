E’ ufficialmente iniziata la stagione 2020-21 della ASD Imperia lunedì 3 agosto presso lo stadio “Nino Ciccione”. Condizioni metereologiche clementi hanno permesso a mister Lupo e il suo staff di dirigere il primo allenamento stagionale all’asciutto. Le sessioni d’allenamento continueranno fino a giovedì 13 per poi riprendere lunedì 17 sempre nel manto erboso del “Ciccione”.

Tutti i ragazzi hanno presenziato, tutti i riconfermati, i nuovi acquisti così come tutti i giovani ragazzi in prova dimostrando una gran voglia di tornare a giocare dopo il lungo periodo lontano dal campo di gioco.

Il video racconto della giornata: https://youtu.be/D6-BuhDH1Zc

Intervista al patron, Eugenio Minasso: https://youtu.be/NdhbGkOs1jk

Intervista al direttore generale, Alfredo Bencardino: https://youtu.be/u7TITEj0hds

Intervista all’allenatore della ASD Imperia, Alessandro Lupo: https://youtu.be/PA2FhroHg54