Il viadotto Genova-San Giorgio, sulla A10 è stato riaperto al traffico intorno alle 22, La riapertura del Ponte e’ slittata a causa di due avvallamenti provocati nell’asfalto da alcune strutture allestite ieri per la cerimonia di inaugurazione. Le auto hanno salutato l’apertura suonando i clacson mentre i motociclisti hanno fatto il segno della vittoria con le dita della mano, come riporta l’Ansa.

