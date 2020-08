Dati 4 agosto 2020

TOTALE tamponi effettuati 193.719 1.050 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10243 5 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1315 7 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8928 -2 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1149 2

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 138 LA SPEZIA 28 IMPERIA 72 GENOVA 757 Residenti fuori Regione/Estero 51 altro/in fase di verifica 103 TOTALE 1149

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 22 0 1 ASL1 7 0 0 ASL2 5 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 0 0 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 3 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 3 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 2 0 0

Isolamento domiciliare 178 4 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7526 3 SCHEDE DECESSI 1568 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 16 ASL 2 148 ASL 3 236 ASL 4 88 ASL 5 155 Liguria 643

CLUSTER SAVONA, REGIONE LIGURIA, CIRCOSCRITTO E IN FASE DI ESAURIMENTO, ANCHE OGGI NESSUN CASO POSITIVO

Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi. I nuovi casi positivi di oggi sono 5: 4 nella Asl1 (di cui 2 contatti di caso importato da Parigi e segnalato nei giorni scorsi, 1 in RSA e 1 contatto di caso già noto) e 1 caso rilevato al pronto soccorso del Galliera.