Le tre persone trasportate il 2 agosto al pronto soccorso di Sanremo per accertamenti Covid19, sono state dimesse nel corso della giornata stessa in quanto le loro condizioni di salute non hanno richiesto cure ospedaliere.

La coppia di giovani, residente a Parigi rientrata in Italia senza sintomi evidenti, si è sottoposta a tampone Covid19 volontariamente in un laboratorio francese dopo qualche giorno dall’arrivo in Italia. Successivamente è dunque pervenuto l’esito di positività. L’ASL1 ha attivato tutte le procedure di sorveglianza sanitaria previste, prosegue l’attività di tracciamento dei contatti stretti dei casi positivi.

