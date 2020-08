Sono 5 i nuovi positivi al Covid in Liguria, secondo la Regione. Si tratto di 4 casi registrati nell’Imperiese e uno al pronto soccorso del Galliera a Genova. Dei quattro casi imperiesi due sono contatti di un caso importato da Parigi e segnalato nei giorni scorsi uno è in una rsa ed uno è un contatto di un caso già noto.

Coronavirus, 5 nuovi casi in Liguria, 4 dei quali in provincia di Imperia