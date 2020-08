A Genova, nella zona della Foce, ha cercato di strangolare la compagna che voleva lasciarlo ma alcuni residenti hanno sentito le urla della donna e hanno chiamato la Polizia, che è arrivata in tempo per salvarla. La Polizia ha arrestato un 28enne gambiano con l’accusa di tentato omicidio aggravato, tentata rapina e maltrattamenti. Testimoni hanno raccontato di avere visto, dalle finestre, in strada l’uomo colpire la donna con calci al fianco e poi metterle le mani al collo strangolandola. Una volante è intervenuta bloccando l’aggressore che stava fuggendo.

Correlati