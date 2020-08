Stamaniil Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, accompagnato dal Direttore Marittimo della Liguria – Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, ha fatto visita agli uomini e le donne del Compartimento Marittimo di Imperia, incluso il Comandante ed i titolari degli Uffici Minori dipendenti da Ventimiglia a Diano Marina, ai quali ha rivolto il suo vivo apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto a servizio del cluster marittimo e dell’utenza del mare. Nell’occasione il Comandante Generale ha tenuto una conferenza stampa incentrata sull’importante tema della tutela e protezione dell’ambiente marino, con particolare riguardo alla difesa delle aree marine protette e alla conservazione degli stock ittici, costantemente minacciati dalla presenza di “reti fantasma”.

