La decisione di chiudere il “Campo Roya” porta la Scuola di Pace di Ventimiglia ad inviare questo Comunicato Stampa alle Autorità e ai mass media, affinché si possa ancora giungere a una soluzione diversa da quella prospettata. La Scuola di Pace di Ventimiglia ritiene che chiudere il Campo Roya in assenza di valide soluzioni alternative rappresenta una decisione sbagliata, dettata da ragioni di opportunismo politico. La chiusura di fatto peggiora la vita degli stessi cittadini di Ventimiglia e calpesta i diritti fondamentali delle persone migranti. Una risoluzione del genere, soprattutto, lascia allo sbando le sempre più numerose famiglie con figli, che si ritroveranno prive di assistenza, cibo e eventuali cure sanitarie. Chiediamo a gran voce che prevalga il buon senso. Al nostro dissenso abbiniamo la volontà, da parte delle nostre rispettive associazioni, di continuare a collaborare per il bene di tutte le persone più fragili.

