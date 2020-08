Per informazioni:

A Ventimiglia l Teatro romano accoglie il pubblico con tre serate dedicate al cinema (2, 4, 22 agosto ore 21.00) organizzate insieme al Comune di Ventimiglia e all’Associazione Controtempo. Appuntamento anche con la musica: in occasione della Notte medievale il teatro romano ospiterà il concerto “Il cammino dei Celti” (8 agosto, ore 21.00). Prenotazione necessaria, ingresso con il biglietto dell’area archeologica.