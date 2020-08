Questa mattina si è svolta nel piazzale “L. Vesco” del porto di Sanremo, alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, la cerimonia di inaugurazione della “Giornata dell’ambiente nel porto di Sanremo”, evento organizzato dal locale Ufficio Circondariale Marittimo in collaborazione con il Comune di Sanremo e l’Istituto Tethys.

Lo scopo della manifestazione è stato quello di promuovere la cultura del mare attraverso l’informazione sulle preziose risorse naturali, prime tra tutte i cetacei, presenti nel Santuario Pelagos, sensibilizzando l’approccio sostenibile al mare mediante l’adozione di buone prassi. A tal fine sono stati inaugurati quattro punti di raccolta dei filtri di sigarette installati di recente nel Piazzale “L. Vesco” del porto di Sanremo, presentando un cartello informativo in cui sono stati descritti i danni provocati all’ambiente marino e costiero dai mozziconi di sigarette abbandonati, sottolineando i lunghi tempi che la natura impiega per degradare questi materiali che, se gettati in mare, inevitabilmente finiranno nel ciclo alimentare.

Nel corso della cerimonia sono stati, inoltre, presentati i risultati dell’attività di recupero delle “reti fantasma”, le reti abbandonate sui fondali dell’Area di Tutela Marina di Capo Mortola, svolta giovedì 30 e venerdì 31 luglio scorso dai militari del 5° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera, al termine della quale è stata raccolta circa una tonnellata di reti, sottratte dal mare dove costituivano ancora pericolose trappole per le specie ittiche, danneggiando il locale ecosistema marino. L’attività è stata svolta in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, l’ASD Pianeta Blu e l’associazione “Let’s free the sea!”, con il supporto logistico della società “Cala del Forte”.

Lo stand allestito in porto proprio in occasione della “Giornata dell’Ambiente nel porto di Sanremo” ha, infine, rilanciato a livello locale la campagna di comunicazione “Alla natura non serve” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare che si sviluppa su tre punti cardine: “gettare mascherine e guanti nell’indifferenziato” , “servirsi il più possibile di quelli riutilizzabili”, “non buttarli a terra per evitare gravi danni all’ambiente”. Applicando queste buone prassi, sono stati distribuiti a tutti coloro che hanno partecipato al momento di inaugurazione della “Giornata dell’ambiente nel porto di Sanremo” campioni a tiratura limitata di mascherine di comunità riutilizzabili.