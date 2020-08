Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi.

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 19 ASL 2 152 ASL 3 197 ASL 4 84 ASL 5 161 Liguria 613

Isolamento domiciliare 174 -22 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7523 0 SCHEDE DECESSI Decesso del 30/07/2020 1568 1

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 21 0 1 ASL1 7 0 0 ASL2 4 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 0 Ospedale Galliera 2 0 1 ASL 3 Villa Scassi 3 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL5 2 0 0

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 140 LA SPEZIA 28 IMPERIA 68 GENOVA 757 Residenti fuori Regione/Estero 51 altro/in fase di verifica 103 TOTALE 1147

TOTALE tamponi effettuati 192.669 608 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10238 2 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1308 7 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8930 -5 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1147 1

