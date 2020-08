Come tradizione la prima domenica di Agosto a Ventimiglia va in scena il Desbaratu. La giornata commerciale che vede il centro cittadino trasformato in una grande area pedonale con le bancarelle degli esercizi commerciali che propongono articoli in vendita a prezzi scontatissimi. QUest’anno la manifestazione deve tenere conto oltre alle norme antiterrorismo anche delle regole anticoronavirus .

Inizialmente sembrava che l’affluenza non fosse molta ma verso fine mattinata via Cavour si è popolata di residenti e turisti molti dei quali con la mascherina messa male