L’uomo aveva 76 anni era gioielliere nel settore degli orologi ed è stato visto in vita l’ultima volta ieri sera intorno alle 21. Il ritrovamento da parte della figlia, alcuni testimoni sembrano confermare l’ipotesi dell’aggressione.

È stato ucciso a Botte l’ex Gioielliere Luciano Amoretti l’uomo trovato cadavere in Corso Garibaldi 95 a Sanremo questa mattina.

