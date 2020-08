E’ stata inaugurata, alla presenza del Direttore di Filiale di Imperia, Antonio Ruvo, la nuova sede dell’ Ufficio Postale di San Bartolomeo al Mare, in Piazza Gioacchino Rossini 4. I nuovi locali presentano ambienti ristrutturati, sportello e bancone rinnovati, e sono dotati di accesso agevolato, grazie all’ abbattimento delle barriere architettoniche, come previsto dal più ampio piano di interventi straordinari di Poste Italiane, per l’adeguamento della rete imperiese.

L’Ufficio Postale di San Bartolomeo al Mare è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle 12.35.

