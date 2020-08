È stato ritrovato il corpo di Olivier Barriera il quarantenne monegasco residente in regione le Morghe nel comune di Dolceacqua di cui si erano perse le tracce nella serata dell'”altro ieri. Le ricerche subito iniziate sono proseguite fino al triste ritrovamento di questa mattina

