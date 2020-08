Inizia la battaglia degli ottavi di finale sul campo del Morgana Beach. Dopo le sfide dei gironi e la prima serie di play-off per stabilire le 8 squadre che sfideranno le prime 2 di ogni girone qualificate direttamente, sarà la partita delle 20.30 CONAD OSPEDALETTI CLAS IL PESTO – RIVA CARNI ad aprire gli ottavi di finale. Ci si aspetta grande equilibrio e spettacolo visto che tutte le 16 squadre rappresentano i migliori giocatori della provincia e non solo. Ad una settimana esatta dalla finalissima il torneo entra nella fase più calda… Sperando sempre nel folto pubblico che ha sempre assiepato ogni sera la passeggiata per godersi gratuitamente dello spettacolo di gioco e gol offerto nelle partite del Torneo.

Il programma completo degli OTTAVI di Finale

CONAD OSP. CLAS IL PESTO – RIVA CARNI DOMENICA 02.08.2020 20.30

GRAND BAZAR – BRAVI RAGAZZI DOMENICA 02.08.2020 21.30

LB EUROPAQUICK – RIST. PIZZ. CIRO’S DOMENICA’ 02.08.2020 22.30

IMPERIO DE SANTY’S – ELIA CASHMERE LUNEDI’ 03.08.2020 20.30

SYSTEM GARDEN AIROLE – CLIMA CALOR LUNEDI’ 03.08.2020 21.30

BAR LANFRANCO Ormea – AYSSA LUNEDI’ 03.08.2020 22.30

BELLES DE NUIT – BET N.1 XXMIGLIA MARTEDI’ 04.08.2020 20.30

MOLOAKKA – RIVIERA24.IT MARTEDI’ 04.08.2020 21.30