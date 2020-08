A Bordighera un incendio doloso ha distrutto centinaia di metri quadrati di macchia mediterranea e bosco a Montenero. La polizia locale ha fermato e identificato diverse persone, tra cui alcuni ragazzini trovati, in sella ai propri scooter, poco lontano dal luogo in cui sono divampate le fiamme. Il rogo sarebbe partito da due inneschi. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e l’elicottero antincendio.

Correlati