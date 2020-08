A Bordighera una bimba spagnola di 5 anni, in vacanza con la famiglia ha rischiato di annegare nello specchio acqueo antistante la spiaggia della “Arenella”, vicino al porto. Una guardia giurata che si trovava sulla spiaggia le ha praticato le manovre di rianimazione. Dopo alcuni minuti, la bambina ha ripreso a respirare. Le sue condizioni paiono buone, ma per accertamenti è stata portata al Gaslini di Genova in elicottero.

