Un tragico incidente poco dopo le 23 a Taggia nei pressi del parco commerciale ha perso la vita un uomo di 52 anni. La vittima viaggiava sulla propria moto quando si è scontrato con un auto impegnata in una manovra di svolta l’urto particolarmente violento ha fatto morire sul colpo lo sfortunato motociclista . La conducente della vettura non ha riportato ferite il mezzo è rimasto seriamente danneggiato

Taggia tragedia in strada perde la vita un uomo di 52 anni