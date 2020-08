È Gianni Alberti, 52 anni, il motociclista deceduto questa notte a Taggia in seguito ad un incidente stradale nei pressi del Parco Commerciale. Alberti viaggiava in sella alla propria moto Kawasaki quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia, scontrandosi contro una Volkswagen Polo guidata da una donna di 44 anni, rimasta illesa. Lo scontro è stato talmente violento da distruggere la parte anteriore dell’auto, mentre la moto ha continuato la sua corsa per altri 25 metri, finendo contro un cancello.

