Nuova formula per Sanremo Giovani che nell’edizione 2020 abbassa il limite di età per partecipare a 33 anni. La fase semifinale si svolgerà durante le 5 puntate di “AmaSanremo”, trasmissione di seconda serata su Rai1 in onda dal 29 ottobre al 26 novembre. Nella serata finale si sfideranno le 10 giovani promesse selezionate tra cui saranno scelti 6 degli 8 sfidanti della sezione Nuove Proposte. Gli altri 2 posti saranno assegnati tramite Area Sanremo. Le candidature dovranno essere avanzate dall’1 settembre all’1 ottobre. La Commissione Musicale procederà agli ascolti dei brani, poi effettuerà una prima selezione propedeutica alla audizione dal vivo in cui saranno scelti i 20 semifinalisti. La serata finale sarà trasmessa, su Rai 1, in prima serata il 17 dicembre.

