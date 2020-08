Oggi a latere di una iniziativa nazionale che vede Fratelli d’Italia impegnata nella raccolta firme per “mandare subito a casa “ il governo Conte , a Ventimiglia è stata ufficializzata la candidatura alle elezioni regionali di Massimiliano Iacobucci responsabile regionale del partito sostituito temporaneamente dall’incarico proprio per affrontare da libero candidato la campagna elettorale .

Consumerò le scarpe per incontrare amici e amiche direttamente , dico no agli sprechi di danaro per raccogliere voti.

Le restrizioni del Covid e il caldo di Agosto renderanno difficile il confronto pubblico, ho scelto quindi di correre nel vero senso della parola dotandomi di buone “scarpe da ginnastica “ per incontrare personalmente gli elettori , confrontarmi con loro , raccogliere istanze e lamentele e soprattutto istaurare ancora di più di oggi un rapporto diretto e personale con ognuno che permetterà di restare sempre in contatto anche dopo le elezioni .

Partendo da Ventimiglia per arrivare nel Golfo Dianese correndo da comune in comune , parlando direttamente con ognuno e rinunciando agli sprechi della politica come le cene e altre regalie offerte a pioggia per raccogliere voti , uno spreco che in un momento di crisi come quello odierno trovo assolutamente ingiustificato .

Il mio impegno principale per chi ha perso il lavoro .

Voglio dedicare la mia candidatura a tutti coloro che per colpa di questo maledetto Covid 19 e della incapacità di chi ci governa si trova in una situazione di sofferenza per aver perso il lavoro o dovuto chiudere la propria azienda , sarà sicuramente il mio impegno principale se sarò eletto .

In sintesi mi candido perché :

voglio essere utile a chi è rimasto indietro con azienda e lavoro voglio essere utile a chi ama l’ambiente e vuole difenderlo voglio essere utile a chi crede nella nostra terra e vuole valorizzarla voglio essere utile a chi è giovane e vuole formarsi e diventare qualcuno voglio essere utile a chi crede nei valori della famiglia e deve essere sostenuto voglio essere utile a chi ha i capelli grigi e oggi merita più dignità e servizi voglio essere utile ai nostri Sindici sempre in prima linea per la crescita e la sicurezza del nostro territorio voglio essere utile a chi ha bisogno di servizi sanitari migliori voglio essere utile a chi ama gli animali e vuole un mondo che li rispetti voglio essere utile all’associazionismo , al volontariato , ai diversamente abili “VOGLIO ESSERE UTILE SEMPLICEMENTE CON MENO PAROLE E PIU’ FATTI”