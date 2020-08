Non c’è pace per la Milano-Sanremo, Classicissima che nella nuova collocazione non piace a tanti amministratori locali. Per il rifiuto di 13 sindaci del Savonese per problemi di ordine pubblico, legati a traffico e viabilità, e il rischio di assembramenti, è stato ideato un nuovo percorso verso Alessandria, Monferrato, Langhe, Ceva e Col di Nava. Ieri però è arrivato il rifiuto del Comune di Alessandria per voce del sindaco Gianfranco Cuttica, come riporta “La Stampa”.

