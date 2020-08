L’uomo a quanto pare ha lasciato tutti i propri effetti personali in casa per poi scomparire nella serata di ieri

Un uomo di 40 anni monegasco è scomparso dalla propria abitazione in località Le Morghe nel comune di Dolceacqua sul posto i Carabinieri che si avvalgono dell’unità cinofila.

Dolceacqua uomo di 40 anni scompare in località Le Morghe ricerche in corso