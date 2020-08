“ALLA RICERCA DEL GIARDINO INCANTATO – MARCELLO CAMMI”

DOMENICA 2 AGOSTO ORE 21:30

DOLCEACQUA – SALA CONFERENZE DEL CASTELLO DEI DORIA

Proiezione del documentario sull’opera dell’artista

Interventi a cura degli autori Marco Farotto e Piero Farina.

Omaggio Cammi, per non dimenticare la sua arte.

Per l’occasione verranno esposte alcune opere inedite dell’artista provenienti da collezione privata e in parte dalla Pinacoteca Morscio di palazzo Luigina Garoscio a Dolceacqua.

Iniziativa organizzata dal Centro Culturale del Comune di Dolceacqua con la preziosa collaborazione di Eugenio Andrighetto per il Visionarium 3D di Dolceacqua di concerto con il Comune.

Prenotazione obbligatoria: iat Dolceacqua 0184 206666

Ingresso libero – possibilità di accedere lasciando i propri dati all’ingresso

ATTENZIONE: è obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi

PRENOTAZIONI: Ufficio IAT di Dolceacqua al numero +39 0184 206666 o per email iat@dolceacqua.it

ACCESSO ALL’AREA EVENTI: Presentarsi tassativamente 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i posti anche se prenotati, verranno ceduti.

DISPOSIZIONI COVID-19: gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina durante il file, dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e dal momento dell’uscita dall’area eventi.