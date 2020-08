Stamani nella sala consiliare del Comune di Diano Marina, è stato presentato il busto di Felice Gimondi, realizzato dall’architetto cervese Mario Clemente Rossi. L’opera sarà posta sabato 8 agosto in occasione della Milano-Sanremo, sul Capo Berta, ad arricchire il monumento ai Campionissimi che già ospita dal 1981 i busti di Girardengo e Coppi, cui nel 2005 si è aggiunto quello di Bartali. Norma Gimondi, figlia di Felice, ha ringraziato l’amministrazione di Diano e la cittadinanza, sempre vicini alla sua famiglia, onorata di questa iniziativa. In sala era presente anche Tiziana Bersano, vedova Gimondii

