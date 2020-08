Un incendio sta interessando la collina di Montenero nel Comune di Bordighera sul Posto si trovano o stanno per giungere i mezzi della ProteZione Civile e dei Vigili del Fuoco .

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta