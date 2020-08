Stanotte si è verificato un incidente sulla A10, al km 132.800 tra Sanremo e Arma di Taggia. Un’auto con a bordo una famiglia di 5 persone si è schiantata contro il guardrail intorno alle 2,30 della scorsa notte. Il personale dell’Autofiori è riuscito a far uscire gli occupanti dal veicolo prima che questo prendesse fuoco.

