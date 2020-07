Fino al 31 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aprirà le proprie sale espositive con l’orario estivo che prevede, oltre alle consuete aperture diurne, aperture straordinarie serali il venerdì e la domenica dalle 21 alle 23. In tali occasioni sarà possibile usufruire di visite guidate tematiche che permetteranno di scoprire la storia e le caratteristiche dei reperti esposti provenienti dalla città romana di Albintimilium e, al piano al di sotto della terrazza, il nuovo percorso espositivo dedicato alla storia della Ridotta dell’Annunziata, ai monumenti che l’hanno preceduta e alla Valle delle Meraviglie.

In particolare tutte le domeniche sere saranno dedicate alle famiglie con bambini che saranno coinvolte in giochi di intuito e osservazione per rendere la visita del Museo più divertente e coinvolgente. Tutto nel rispetto delle norme previste per i luoghi di cultura dalle recenti disposizioni ministeriali, regionali e comunali. Il Museo offrirà durante l’estate anche la possibilità di partecipare, su prenotazione, ai laboratori didattici aperti ai più giovani (dai 6 ai 99 anni!!!), residenti e turisti, per attività ludico-istruttive ispirate dal percorso museale.

Orario estivo 2020 (1 luglio – 31 agosto)

Martedì, mercoledì e giovedì h 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00

Venerdì h 9.00 – 12.30 e h 21.00 – 23.00

Sabato h. 9.00 – 12.30

Domenica h 21.00 – 23.00

Chiuso il lunedì