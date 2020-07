Sull’A10 sono segnalati 11 km di coda per traffico congestionato tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 Trafori, in direzione Ventimiglia. Sull’A26 coda di tre chilometri, in direzione Gravellona Toce, tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Risolti, infine, i disagi sul’A26, dove c’erano 10 km di coda a causa di un incidente.

Correlati