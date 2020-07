A Sanremo l’altra notte una raffica di furti ha colpito la frazione di Coldirodi. I ladri si sono accaniti su furgoni e magazzini di ditte edili ed artigiane ed auto private. Tra edili e artigiani, c’è chi ha subito danni per migliaia di euro. Visitata dai ladri anche l’azienda di Enio Marino, presidente provinciale Ance Confindustria. Rubato anche un 4×4 Range Rover con antifurto satellitare, disattivato, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

