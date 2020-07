Il 7 agosto al 4° piano dell’ospedale Borea di Sanremo torna il reparto di Ortopedia, trasferito al Saint Charles di Bordighera a inizio pandemia. Ora, al 4° piano del Borea si trova Medicina 1, che per consentire lo spostamento di Ortopedia, tornerà al Castillo (al 2° piano). Le sale operatorie del Borea sono tornate a pieno regime da circa tre settimane. Resta il nodo Oncologia, a Bordighera da febbraio. L’Asl deve valutare i tempi dell’eventuale ritorno, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

