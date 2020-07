Hedi Benmessabih, 28 anni, ha trascorso 3 giorni in carcere a Sanremo, nonostante avesse spiegato alla Polizia di avere già scontato la sua pena, 3 anni per traffico di droga, in prigione a Marsiglia. Ma il mandato di arresto europeo emesso nel 2017, prima che venisse catturato in Francia, risultava ancora attivo in Italia. L’avvocato Francesco Penna ha verificato che il racconto del 28enne era vero, ottenendo la scarcerazione, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

