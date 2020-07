Infine a San Romolo verso le 3 del mattino un altro rogo ha distrutto la stanza di un appartamento in una casa indipendente.

Alle 2.30 circa a Sanremo una mansarda è stata distrutta in via Monte Saccarello ed è qui che il Vigile del Fuoco è rimasto intossicato

Sono tre gli appartamenti interessati dalle fiamme uno a Badalucco e due nella città dei fiori un Vigile del Fuoco il ospedale per intossicazione da fumo.

Una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco nella zona di Sanremo/Valle Argentina.

Nella notte incendi in tre appartamenti intossicato un vigile del Fuoco