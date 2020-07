I Carabinieri di Genova hanno arrestato un ragazzino di 15 anni, di origini albanesi, accusato di tentato omicidio. Per gli investigatori il giovane avrebbe accoltellato due ragazzi italiani il 18 luglio nel centro storico. I due fratelli, 22 e 18 anni, stavano bevendo davanti un locale quando hanno iniziato a litigare con un albanese. Al litigio si è unito il minorenne che ha colpito i due fratelli ad addome e schiena.

Ragazzo di 15 anni accoltella due fratelli: arrestato per tentato omicidio