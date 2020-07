La Giunta Comunale di Bordighera ha definito in questi giorni la destinazione di quattro mensilità del proprio fondo. La somma di 1.800 euro sarà impiegata per l’acquisto e l’installazione in tempi rapidi di due nuove webcam, che saranno poste nei pressi della rotonda di Sant’Ampelio e nel tratto di lungomare al confine con Vallecrosia con finalità turistiche e promozionali.Una mensilità, pari a 600 euro, è stata invece devoluta all’Associazione Culturale BordiEventi per l’attività che, nel corso dell’emergenza sanitaria, ha consentito di raccogliere fondi a favore delle realtà di volontariato che operano sul territorio cittadino; il contributo è stato consegnato ad Axel Vignotto questa mattina a Palazzo Garnier, alla presenza del Sindaco Ingenito, del Vice Sindaco Bozzarelli e degli Assessori Baldassarre, Rodà e Gnutti.“Quando abbiamo creato il fondo della Giunta pensavamo proprio a questo: intervenire per soddisfare piccole ma importanti esigenze della Città e sostenere chi si impegna nel suo tessuto sociale. Continueremo su questa strada, per contribuire anche così al bene di Bordighera.” ha commentato Vittorio Ingenito.

