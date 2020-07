Il consiglio regionale ha approvato l’assestamento al bilancio 2020/2022. “Oltre 250 milioni di fondi concreti che andiamo a impegnare per le famiglie, le imprese, la sanità e il territorio – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – In particolare investiamo con decisione per sostenere e potenziare le imprese e le attività della Liguria, stanziando su questo fronte oltre 66 milioni di euro. Non ci dimentichiamo ovviamente della sanità, a cui destiniamo 70 milioni di euro di cui 46 solo per l’emergenza Covid”. “Particolare attenzione poi – aggiunge il presidente – alle categorie più in difficoltà, perché nessuno in Liguria sia lasciato indietro: 20 milioni per i disabili non autosufficienti, 8 milioni per il fondo affitti e 4 milioni sulle politiche sociali. Da non dimenticare poi l’impegno sul fronte trasporti e viabilità: in fase di assestamento infatti sono stati stanziati 15 milioni di euro per nuovi autobus, 41 milioni per investimenti sulle ferrovie e 16 milioni per maggiori servizi sempre in materia di trasporto pubblico, come ad esempio più corse per autobus e treni, oltre a 14 milioni per investimenti nella viabilità e oltre 3 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”.

