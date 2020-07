BOLLETTINO CORONAVIRUS – Dati 29 luglio 2020

TOTALE tamponi effettuati 185.872 1.694 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10197 20 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1289 0 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8908 20 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1147 7

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 141 LA SPEZIA 24 IMPERIA 77 GENOVA 752 Residenti fuori Regione/Estero 54 altro/in fase di verifica 99 TOTALE 1147

ospedalizzati Di cui in TI Differenza ospedalizzati giorno prec. Ospedalizzati 21 0 -6 ASL1 5 0 -2 ASL2 4 0 -3 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 6 0 0 ASL 3 Villa Scassi 6 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 3 0 0 ASL4 Sestri Levante 3 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 2 0 -1

Isolamento domiciliare 176 -6 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7484 13 SCHEDE DECESSI 1566 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 29 ASL 2 504 ASL 3 221 ASL 4 74 ASL 5 128 LIGURIA 956

IL BOLLETTINO CONTIENE RISULTATI ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO, NESSUN NUOVO CLUSTER

Il bollettino odierno contiene 20 tamponi positivi, distribuiti nei territori dell’Asl2, Asl3, Asl4 e Asl5 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure.10 casi sono legati a residenti liguri rientrati da viaggi in paesi esteri (Albania, Messico, Filippine e Marocco), 1 caso è relativo a una turista svizzera, di cui è stata segnalata la positività dall’autorità sanitaria svizzera, 2 casi sono i dipendenti del ristorante di Savona, già segnalati ieri nell’aggiornamento sul cluster, 1 caso è relativo a una Rsa genovese con 1 caso di contatto, gli altri 2 casi sono relativi all’attività di screening effettuata.

“La guardia è sempre alta in Liguria e si conferma la capacità di monitoraggio e di accertamento diagnostico del nostro sistema sanitario regionale – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il valore Rt, che sconta la presenza del cluster di Savona, si attesta a 1.2 ma c’è una significativa diminuzione dei casi incidenti che si attestano a -8% rispetto al report precedente fornito da Alisa. È evidente di come il flusso di residenti viaggiatori provenienti da paesi esteri ad alta prevalenza di aumento di contagio costituisca un rilevante meccanismo di introduzione e successiva circolazione del virus in comunità, ma resta costante il tracciamento dei casi e il monitoraggio su tutto il territorio”.